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Новости Челябинской области

Последние новости Челябинской области за сегодня и за неделю. Сообщения о значимых мероприятиях и громких инцидентах, случившихся территории Южного Урала. Актуальные новости дня.

ДТППожарыКриминал ЧелябинскМагнитогорск МиассЗлатоуст
Происшествия
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5-летнего ребенка жестоко избила мать за игру с фотографией

21 декабря 2016 года произошел семейный конфликт между сыном и матерью, в результате чего ребенок получил серьезное наказание. Челябинская прокуратура начала разбирательство. Как стало известно, женщина, работающая воспитателем в детском

2.02.2017 в 15:42.
Происшествия
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Пьяная мать задушила во сне младенца

Женщину, задушившую собственного ребенка грудного возраста, признали виновной. Происшествие случилось 13 ноября 2016 года. Прокуратура установила, что смерть ребенка наступила ночью, во время ночного кормления грудью. Безответственная мать заснула и

2.02.2017 в 15:32.
Происшествия
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18 человек задержаны по подозрению в мошенничестве с автокредитами

В среду, 1 февраля 2017 года, стало известно, что 18 жителей Челябинской области обвиняются в мошенничестве с автокредитами на сумму около 22 миллионов рублей. Уголовное дело направлено на рассмотрение в

1.02.2017 в 15:40.
Общество
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Муляжи вместо камер появятся на некоторых перекрестках города

Установка камер, фиксирующих нарушения дорожного движения, дала эффективные результаты. Статистика ДТП за прошедшие годы значительно снизилась. Это позволило принять решение о замене некоторых комплексов видеофиксации на муляжи, которые будет невозможно

1.02.2017 в 15:23.
Общество
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Федеральный проект «Единой России» благоустроит парки, скверы и детские площадки Челябинска

В Челябинской области начинается реализация федерального проекта по благоустройству дворов. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обратился к представителям министерства и пояснил, что регион готовится к масштабной реализации проекта федерального уровня

30.01.2017 в 12:34.
Происшествия
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В Парковом дикие собаки начали нападать на людей

В Челябинске стая собак напала на девушку. Инцидент произошёл в микрорайоне Парковый, неподалёку от улицы Шмакова. Пострадавшая отделалась синяками, однако жители района насторожены и активно обсуждают случившееся в социальных сетях

30.01.2017 в 12:22.
Происшествия
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Водительницу трамвая осудили за наезд на пенсионерку

Суд Тракторозаводского района города Челябинска вынес приговор для водительницы трамвая, сбившей на нерегулируемом пешеходном переходе женщину пожилого возраста. ДТП произошло летом 2016 года, трамвай сбил пенсионерку, когда та переходила дорогу по

27.01.2017 в 10:59.
Общество
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Депутаты Законодательного собрания рассматривают вопрос об отмене штрафа за проезд через стоп-линию

Илья Бархатов внес предложение на заседании Законодательного собрания Челябинской области об отмене штрафа, который получают автолюбители при переезде через стоп-линию в местах, где светофоры не оборудованы таймером обратного счета времени

27.01.2017 в 10:37.
Общество
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Алексей Жарич: проект «За работу!» продолжит помогать в вопросах трудоустройства

Проект «За работу!» созданный корпорацией УВЗ и газетой «Комсомольская Правда- Урал» стал настолько популярным, что организаторы решили продлить его существование. Стартовал проект в Свердловской области 1 июля 2015 года. Ежемесячный

26.01.2017 в 19:35.
Происшествия
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Делом о падении ребенка в колодец занялась прокуратура

Прокурор Центрального района Виктор Зеленкин рассказал о том, что прокуратура занялась делом о падении ребенка в открытый колодец на улице Академика Королева. Организованная проверка поможет решить насколько необходимо предпринимать меры

25.01.2017 в 11:16.
Происшествия
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Неравнодушная автомобилистка спасла 5-летнего ребенка, который гулял один

24 января, по улице Братьев Кашириных ребенок пяти лет самостоятельно, без сопровождения взрослых передвигался по улице. Неравнодушная автомобилистка заметила это, когда ребенок переходил через дорогу. Позже стало известно, что пятилетний

25.01.2017 в 10:53.
Общество
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83-летнюю челябинку разыскивают вторые сутки

Галина Ивановна Просвирина несколько дней назад пропала в микрорайоне «Парковый». Челябинка 83 лет, 21 января, в субботнее утро отправилась на «Колхозный рынок» за покупками, но домой после этого так и

23.01.2017 в 11:52.
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Происшествия
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В Челябинске задержан водитель большегруза, перевозивший артснаряды

В минувшую субботу, 21 января, сотрудники ДПС остановили для проверки большегруз МАЗ. В ходе проверки, был обнаружен груз, похожий на артиллерийские снаряды. Всего подобных предметов в кузове автомобиля оказалось около

23.01.2017 в 11:18.
Происшествия
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Вопросом об избиении детей в Магнитогорске занялся СК

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что житель Магнитогорска избил двоих детей в возрасте 12 и 14 лет, по этому поводу СК организовал тщательную проверку. По данным

20.01.2017 в 13:43.
Общество
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Право собственности временно недоступно

Из-за проблем с запуском единого госреестра недвижимости граждане рискуют потерять возможность доказать законность владения своими жильем и землей, сообщают СМИ. Миллионы россиян оказались в зоне серьезного риска из-за проблем, возникших

20.01.2017 в 13:38.
Общество
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В Челябинске появился бесплатный туристический автобус

Жители города теперь могут бесплатно познакомиться с достопримечательностями Челябинска. Туристическое бюро «Спутник» организовало бесплатный автобусный маршрут, который покажет челябинцам самые таинственные и малоизвестные объекты города. Места в бесплатном туристическом автобусе

20.01.2017 в 13:31.
Происшествия
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Ядовитый смог все еще держится над Южным Уралом

На протяжении недели жители Южного Урала вынуждены дышать воздухом с повышенным уровнем загрязненности. Специалисты уже несколько раз прогнозировали рассеивание ядовитого облака, однако этого пока не произошло. Содержание предельно допустимых концентраций

18.01.2017 в 22:12.
Общество
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Челябинские пожарные отработали технику тушения пожара повышенной сложности на базе первой больницы

Сегодня оперативные службы региона провели учения на базе первой челябинской больницы. Целью организации учений была отработка взаимодействия всех спасательных групп. Условному пожару присвоили повышенную категорию сложности. Согласно легенде, возгорание возникло

18.01.2017 в 21:29.
Происшествия
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Четверо челябинцев пострадали в пожарах за одни сутки

За прошедшие сутки в городе зарегистрировано три крупных пожара, которые произошли в многоквартирных домах. Неосторожное обращение с огнем привело к необратимым последствиям и принесло ущерб здоровью четверым челябинцам. Пожары произошли

17.01.2017 в 11:15.
Общество
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Рысь, спасенная в Еткульском районе, получила кличку

Неделю назад в Еткульском районе была найдена и спасена рысь. Для реабилитации она была помещена в приют фонда зоозащиты «Спаси меня». Спасатели решили определить кличку для нового жителя приюта. На

17.01.2017 в 11:04.
Новости Челябинска
1.02.2017.

18 человек задержаны по подозрению в мошенничестве с автокредитами

30.01.2017.

Федеральный проект «Единой России» благоустроит парки, скверы и детские площадки Челябинска

30.01.2017.

В Парковом дикие собаки начали нападать на людей

Новости Магнитогорска
20.01.2017.

Вопросом об избиении детей в Магнитогорске занялся СК

12.01.2017.

На трассе возле Абзаково появился новый арт-объект

9.01.2017.

Двое магнитогорцев ответят за жестокое убийство гражданки Вьетнама

Новости Миасса
31.12.2016.

В Миассе под колеса ВАЗа попали отец с годовалой малышкой

29.12.2016.

В Миассе произошло крупное ДТП. Есть пострадавшие

25.12.2016.

В Миассе родственники 95-летней бабушки не смогли попасть к ней в квартиру и вызвали спасателей

25.12.2016.

На вокзале в Миассе состоялся песенный флешмоб

Новости Златоуста
17.11.2016.

Лобовое ДТП под Миассом: есть пострадавшие

11.11.2016.

На Южном Урале участились случаи появления лис в городах

9.11.2016.

Суд Златоуста отказал в выплате зарплаты учительнице, обвиняемой в жестоком обращении

Происшествия
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Государство перестанет закупать иностранные товары обороны для вооружения российской армии

Правительство Российской Федерации приняло решение о запрете государственных закупок товаров из-за рубежа, требуемых для улучшения обороны и безопасности страны. При этом, оговорены исключительные случаи,в которые вошли товары, производство которых в

16.01.2017 в 22:34.
Происшествия
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Сказочные герои помогут мигрантам освоиться в России

Московские чиновники выпустили «сказочную» методичку для мигрантов, прибывших на заработки. Методичка состоит из комиксов, где главными героями являются сказочные персонажи российских мультфильмов. Они помогают мигрантам справляться с проблемами и подсказывают

16.01.2017 в 22:25.
Общество
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Самое высокое всесезонное колесо обозрения в России готово принять первых посетителей

Новый аттракцион, расположившийся в центре Челябинска, около КРК «Мегаполис», признан самым высоким в России, среди всесезонных развлечений. Колесо обозрения составляет 73 метра в высоту. С сегодняшнего дня колесо обозрения готово

13.01.2017 в 17:07.
Происшествия
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Самолет Дубай-Екатеринбург приземлился в Челябинске из-за неполадок

Самолет, следующий рейсом Дубай-Екатеринбург, предположительно по техническим причинам, был вынужден приземлиться в Челябинске. Прибытие рейса FZ-901 ждали в Екатеринбурге в 15:50 по местному времени, однако этого не случилось. Причиной этому

13.01.2017 в 16:46.
Наука и технологии
30.01.2017 в 13:17.

СМИ: российские ученые изобрели молекулу для создания лекарства против наркозависимости

11.01.2017 в 11:01.

Учёные сообщили, с какого возраста человек начинает стареть

10.01.2017 в 21:26.

Учёные объяснили, почему матери держат малышей с левой стороны

29.12.2016 в 13:02.

Январь получил статус самого смертоносного месяца

27.12.2016 в 13:17.

Начало 2017 принесет с собой пик эпидемии гонконгского гриппа

25.12.2016 в 6:35.

Учёные: Яичный белок может контролировать уровень сахара в крови

23.12.2016 в 22:21.

Психологи назвали самую нервную профессию в мире

Авто
10.01.2017 в 19:39.

В Детройте состоялся публичный дебют концептуального кроссовера Infiniti QX50

29.12.2016 в 12:52.

Стали известны самые красивые автомобили 2016 года

18.12.2016 в 23:28.

Стали известны характеристики нового BMW 5 Series

11.11.2016 в 6:02.

Паркетник Ford EcoSport нового поколения будет презентован через несколько дней

6.09.2016 в 21:16.

Обновленный 686-мощный кабриолет Rolls-Royce Dawn by Spofec представлен официально

6.09.2016 в 7:22.

В Москве открылся новый сезон проекта «Автомобиль года 2016»

6.09.2016 в 6:48.

Стали известны рублевые цены на новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в версии Style

Общество
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Минимальная заработная плата на Южном Урале поднялась на 500 рублей

В конце ушедшего года, а именно 30 декабря было утверждено и подписано Региональное соглашение о минимальном размере заработной платы для работников внебюджетных организаций. Другими словами, заработная плата челябинцев, работающих в

12.01.2017 в 12:12.
Общество
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На трассе возле Абзаково появился новый арт-объект

На участке трассы, которая ведёт из Магнитогорска в Абзаково, совсем недавно появился новый арт-объект — «забор» из старых машин. Автомобили марки ВАЗ вкопали передней частью в землю, на одинаковом расстоянии

12.01.2017 в 12:07.
Общество
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Челябинский вытрезвитель посетил первый клиент

Звание первого клиента челябинского вытрезвителя нашло своего обладателя. Им стал мужчина, который удивил сотрудников вытрезвителя объемами выпитого алкоголя. Мужчина, по имени Егор, работает приемщиком металла. В вытрезвитель Челябинска Егор попал

12.01.2017 в 12:04.
Происшествия
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В Челябинске будет осужден иностранец, изнасиловавший несовершеннолетнюю девушку‍

Согласно сообщению пресс-службы Следственного комитета Челябинской области от 10 января, в столице Южного Урала состоится суд над мигрантом, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Инцидент произошел в августе минувшего года

11.01.2017 в 10:19.

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