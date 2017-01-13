Новости Челябинской области
Самое высокое всесезонное колесо обозрения в России готово принять первых посетителей
Новый аттракцион, расположившийся в центре Челябинска, около КРК «Мегаполис», признан самым высоким в России, среди всесезонных развлечений. Колесо обозрения составляет 73 метра в высоту. С сегодняшнего дня колесо обозрения готово
Самолет Дубай-Екатеринбург приземлился в Челябинске из-за неполадок
Самолет, следующий рейсом Дубай-Екатеринбург, предположительно по техническим причинам, был вынужден приземлиться в Челябинске. Прибытие рейса FZ-901 ждали в Екатеринбурге в 15:50 по местному времени, однако этого не случилось. Причиной этому
Минимальная заработная плата на Южном Урале поднялась на 500 рублей
В конце ушедшего года, а именно 30 декабря было утверждено и подписано Региональное соглашение о минимальном размере заработной платы для работников внебюджетных организаций. Другими словами, заработная плата челябинцев, работающих в
На трассе возле Абзаково появился новый арт-объект
На участке трассы, которая ведёт из Магнитогорска в Абзаково, совсем недавно появился новый арт-объект — «забор» из старых машин. Автомобили марки ВАЗ вкопали передней частью в землю, на одинаковом расстоянии
Челябинский вытрезвитель посетил первый клиент
Звание первого клиента челябинского вытрезвителя нашло своего обладателя. Им стал мужчина, который удивил сотрудников вытрезвителя объемами выпитого алкоголя. Мужчина, по имени Егор, работает приемщиком металла. В вытрезвитель Челябинска Егор попал
В Челябинске будет осужден иностранец, изнасиловавший несовершеннолетнюю девушку
Согласно сообщению пресс-службы Следственного комитета Челябинской области от 10 января, в столице Южного Урала состоится суд над мигрантом, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Инцидент произошел в августе минувшего года
В приюте для животных Челябинска коза и кот создали семью
В Челябинске двое обитателей приюта для диких животных «Спаси меня» составили необычную пару. Неожиданно для всех кот Цезарь и коза Клеопатра очень сдружились и в полной мере демонстрируют свою привязанность друг
Зоозащитники Челябинска спасли рысь, попавшую в капкан
Челябинские зоозащитники спасли попавшую в капкан рысь, и животному была сделана операция. Утром 10 января Карен Даллакян получил сообщение от жителей Еткульского района, которые попросили оказать помощь животному. В поисках
В Челябинске сотрудники Росгвардии спасли от гибели отравившегося автомобилиста
Поздно вечером 9 января работники Росгвардии во время патрулирования Калининского района обнаружили подозрительный автомобиль. Заглянув внутрь, росгвардейцы увидели, что внутри находился человек. Он не двигался, при этом двери машины были
Двое магнитогорцев ответят за жестокое убийство гражданки Вьетнама
В марте 2016 года гражданка Вьетнама пропала по неизвестным причинам. Позже стало известно что женщину задушили, а затем сожгли. Причиной жестокого убийства послужили 2 миллиона рублей. 20 марта двое молодых людей, жителей Магнитогорска, жестоко расправились
В Челябинске задержан иностранец подозреваемый в вымогательстве
Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Таджикистана нелегально пребывающего на территории Российской Федерации. Правоохранители пояснили, что мигрант подозревается в вымогательстве крупных сумм денег. По версии следствия, задержанный звонил по телефону Челябинским
В Челябинске появится первый экологический грузовик на электромоторе
Экологи из организации «Сделаем» считают, что электромобиль – это не игрушка, а очень даже полезное средство передвижения, которое может стать общедоступным. Чтобы это доказать, было принято решение переоборудовать простую ГАЗель
Ледовый городок на главной площади Челябинска пользуется популярностью
Уже три дня, с 27 декабря, на главной площади Челябинска – площади Революции – работает ледовый городок. Городские СМИ сообщают, что он пользуется большой популярностью у детей и взрослых. На
В Троицке на главной площади взлетел на воздух киоск с пиротехникой
На Центральной площади Троицка 29 декабря взорвался павильон, в котором продавалась пиротехника. Инцидент произошел вечером. К счастью, никто из людей не пострадал, несмотря на то что киоск находится на остановке
В Миассе под колеса ВАЗа попали отец с годовалой малышкой
В Миассе Челябинской области в ночь с 29 на 30 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 25-летний мужчина и его годовалая дочь. Инцидент случился в поселке Ленинск. Водитель автомобиля
В Миассе произошло крупное ДТП. Есть пострадавшие
29 декабря 2016 года в темное время суток в поселке Дачный произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей. Предположительной причиной является превышение скоростного режима и несоблюдение дистанции. В результате ДТП
На северо-западе Челябинска произошло ДТП с участием школьника
Участниками ДТП стали водитель дорогостоящего внедорожника и 10-летний школьник, которого позже госпитализировали с переломом ноги. 28 декабря 2016 года в Курчатовском районе города Челябинска, около 17 часов 30 минут произошла
В день Святого Николая 140 тысяч детей получили подарки от Ахметова
Ринат Ахметов поздравил с днем Святого Николая больше ста тысяч детей, лишенных внимания родителей. Впервые такой жест президент ФК «Шахтер» сделала в 2001 году. Совместно с Ринатом Ахметовым порадовать детей
Министр обороны Пакистана напомнил Израилю об атомной бомбе
Хваджа Мухаммад Асиф является главой Министерства обороны Пакистана. Как известно, что на протяжении уже длительного времени министр ведет свой блог в Twitter. Несколько дней назад он оставил там запись о
Глава региона оценил работу мэра города Евгения Тефтелева
Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой глава Южного Урала Борис Дубровский рассказал корреспондентам о том, что он с любопытством оценил работу недавно заступившего на пост мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Дубровский отметил
Самое высокое всесезонное колесо обозрения в России готово принять первых посетителей
Самолет Дубай-Екатеринбург приземлился в Челябинске из-за неполадок
Челябинский вытрезвитель посетил первый клиент
На трассе возле Абзаково появился новый арт-объект
Двое магнитогорцев ответят за жестокое убийство гражданки Вьетнама
Жители Магнитогорска готовятся отпраздновать День снега
В Миассе под колеса ВАЗа попали отец с годовалой малышкой
В Миассе произошло крупное ДТП. Есть пострадавшие
В Миассе родственники 95-летней бабушки не смогли попасть к ней в квартиру и вызвали спасателей
На вокзале в Миассе состоялся песенный флешмоб
В Миассе родственники 95-летней бабушки не смогли попасть к ней в квартиру и вызвали спасателей
Миасские спасатели отправились в центральный район города на вызов, поступивший от родственников 95-летней хозяйки жилья. Близкие не смогли связаться с бабушкой и подняли тревогу. Как сообщил Дмитрий Головин, сотрудник службы
На вокзале в Миассе состоялся песенный флешмоб
Миасс не остался в стороне от «Песенной переклички с разными городами мира» и с радостью подхватил эстафету. В субботу, 24 декабря, на железнодорожном вокзале города состоялся оригинальный и веселый музыкальный
В Челябинске Дед Мороз получит в подарок креативные самоходные сани
Воспитанники Дома юношеского технического творчества Челябинска подготовили для Деда Мороза необычный подарок. Ребята построили для волшебника сани, но не простые, а самоходные. С помощью этих уникальных саней можно развозить огромное
В Челябинске состоялось торжественное открытие Чемпионата России по фигурному катанию
На ледовой арене «Трактор» в Челябинске 22 декабря состоялось торжественное открытие чемпионата России по фигурному катанию. Участниками красочной церемонии стали юные фигуристы из школы фигурного катания «Тодес», а также воздушные
Учёные сообщили, с какого возраста человек начинает стареть
Учёные объяснили, почему матери держат малышей с левой стороны
Январь получил статус самого смертоносного месяца
Начало 2017 принесет с собой пик эпидемии гонконгского гриппа
Учёные: Яичный белок может контролировать уровень сахара в крови
Психологи назвали самую нервную профессию в мире
Ученые определили источник таинственного звука из Марианской впадины
В Детройте состоялся публичный дебют концептуального кроссовера Infiniti QX50
Стали известны самые красивые автомобили 2016 года
Стали известны характеристики нового BMW 5 Series
Паркетник Ford EcoSport нового поколения будет презентован через несколько дней
Обновленный 686-мощный кабриолет Rolls-Royce Dawn by Spofec представлен официально
В Москве открылся новый сезон проекта «Автомобиль года 2016»
Стали известны рублевые цены на новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в версии Style
Жители Магнитогорска готовятся отпраздновать День снега
Магнитогорск активно готовится отпраздновать грандиозное событие – День снега. Этот замечательный фестиваль проводится под эгидой международной федерации лыжного спорта и празднуется во всем мире. В Магнитогорске мероприятие будет проводиться с
В цехе ММК произошел пожар, пострадавших нет
ГУ МЧС сообщило о возгорании цеха Магнитогорского металлургического комбината, которое произошло утром 23 декабря. О происшедшем стало известно благодаря поступлению информации на диспетчерский пункт Магнитогорского металлургического комбината в 11:40 утра. Специалисты
В поселке на ЧМЗ из-за аварии пропало электричество
Поселок Першино, находящийся в Металлургическом районе, остался без электроэнергии на двадцать часов из-за случившейся аварии на высоковольтной линии электропередачи. Устранить неполадки планировалось к обеду 23 декабря. Рассказали о случившемся местные
Парни, вооруженные железной арматурой, пытались проникнуть в квартиру молодой пары с несовершеннолетним ребенком
Сотрудники Росгвардии сообщили о том, что двое молодых людей, вооруженные железной арматурой, пытались проникнуть в квартиру молодой супружеской пары. Происшествие случилось в Челябинске. Преступники задержаны, возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел