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Новости Челябинской области

Последние новости Челябинской области за сегодня и за неделю. Сообщения о значимых мероприятиях и громких инцидентах, случившихся территории Южного Урала. Актуальные новости дня.

ДТППожарыКриминал ЧелябинскМагнитогорск МиассЗлатоуст
Происшествия
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Вопросом об избиении детей в Магнитогорске занялся СК

Несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что житель Магнитогорска избил двоих детей в возрасте 12 и 14 лет, по этому поводу СК организовал тщательную проверку. По данным

20.01.2017 в 13:43.
Общество
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Право собственности временно недоступно

Из-за проблем с запуском единого госреестра недвижимости граждане рискуют потерять возможность доказать законность владения своими жильем и землей, сообщают СМИ. Миллионы россиян оказались в зоне серьезного риска из-за проблем, возникших

20.01.2017 в 13:38.
Общество
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В Челябинске появился бесплатный туристический автобус

Жители города теперь могут бесплатно познакомиться с достопримечательностями Челябинска. Туристическое бюро «Спутник» организовало бесплатный автобусный маршрут, который покажет челябинцам самые таинственные и малоизвестные объекты города. Места в бесплатном туристическом автобусе

20.01.2017 в 13:31.
Происшествия
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Ядовитый смог все еще держится над Южным Уралом

На протяжении недели жители Южного Урала вынуждены дышать воздухом с повышенным уровнем загрязненности. Специалисты уже несколько раз прогнозировали рассеивание ядовитого облака, однако этого пока не произошло. Содержание предельно допустимых концентраций

18.01.2017 в 22:12.
Общество
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Челябинские пожарные отработали технику тушения пожара повышенной сложности на базе первой больницы

Сегодня оперативные службы региона провели учения на базе первой челябинской больницы. Целью организации учений была отработка взаимодействия всех спасательных групп. Условному пожару присвоили повышенную категорию сложности. Согласно легенде, возгорание возникло

18.01.2017 в 21:29.
Происшествия
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Четверо челябинцев пострадали в пожарах за одни сутки

За прошедшие сутки в городе зарегистрировано три крупных пожара, которые произошли в многоквартирных домах. Неосторожное обращение с огнем привело к необратимым последствиям и принесло ущерб здоровью четверым челябинцам. Пожары произошли

17.01.2017 в 11:15.
Общество
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Рысь, спасенная в Еткульском районе, получила кличку

Неделю назад в Еткульском районе была найдена и спасена рысь. Для реабилитации она была помещена в приют фонда зоозащиты «Спаси меня». Спасатели решили определить кличку для нового жителя приюта. На

17.01.2017 в 11:04.
Происшествия
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Государство перестанет закупать иностранные товары обороны для вооружения российской армии

Правительство Российской Федерации приняло решение о запрете государственных закупок товаров из-за рубежа, требуемых для улучшения обороны и безопасности страны. При этом, оговорены исключительные случаи,в которые вошли товары, производство которых в

16.01.2017 в 22:34.
Происшествия
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Сказочные герои помогут мигрантам освоиться в России

Московские чиновники выпустили «сказочную» методичку для мигрантов, прибывших на заработки. Методичка состоит из комиксов, где главными героями являются сказочные персонажи российских мультфильмов. Они помогают мигрантам справляться с проблемами и подсказывают

16.01.2017 в 22:25.
Общество
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Самое высокое всесезонное колесо обозрения в России готово принять первых посетителей

Новый аттракцион, расположившийся в центре Челябинска, около КРК «Мегаполис», признан самым высоким в России, среди всесезонных развлечений. Колесо обозрения составляет 73 метра в высоту. С сегодняшнего дня колесо обозрения готово

13.01.2017 в 17:07.
Происшествия
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Самолет Дубай-Екатеринбург приземлился в Челябинске из-за неполадок

Самолет, следующий рейсом Дубай-Екатеринбург, предположительно по техническим причинам, был вынужден приземлиться в Челябинске. Прибытие рейса FZ-901 ждали в Екатеринбурге в 15:50 по местному времени, однако этого не случилось. Причиной этому

13.01.2017 в 16:46.
Общество
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Минимальная заработная плата на Южном Урале поднялась на 500 рублей

В конце ушедшего года, а именно 30 декабря было утверждено и подписано Региональное соглашение о минимальном размере заработной платы для работников внебюджетных организаций. Другими словами, заработная плата челябинцев, работающих в

12.01.2017 в 12:12.
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Общество
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На трассе возле Абзаково появился новый арт-объект

На участке трассы, которая ведёт из Магнитогорска в Абзаково, совсем недавно появился новый арт-объект — «забор» из старых машин. Автомобили марки ВАЗ вкопали передней частью в землю, на одинаковом расстоянии

12.01.2017 в 12:07.
Общество
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Челябинский вытрезвитель посетил первый клиент

Звание первого клиента челябинского вытрезвителя нашло своего обладателя. Им стал мужчина, который удивил сотрудников вытрезвителя объемами выпитого алкоголя. Мужчина, по имени Егор, работает приемщиком металла. В вытрезвитель Челябинска Егор попал

12.01.2017 в 12:04.
Происшествия
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В Челябинске будет осужден иностранец, изнасиловавший несовершеннолетнюю девушку‍

Согласно сообщению пресс-службы Следственного комитета Челябинской области от 10 января, в столице Южного Урала состоится суд над мигрантом, который обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки. Инцидент произошел в августе минувшего года

11.01.2017 в 10:19.
Общество
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В приюте для животных Челябинска коза и кот создали семью

В Челябинске двое обитателей приюта для диких животных «Спаси меня» составили необычную пару. Неожиданно для всех кот Цезарь и коза Клеопатра очень сдружились и в полной мере демонстрируют свою привязанность друг

11.01.2017 в 9:40.
Общество
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Зоозащитники Челябинска спасли рысь, попавшую в капкан

Челябинские зоозащитники спасли попавшую в капкан рысь, и животному была сделана операция. Утром 10 января Карен Даллакян получил сообщение от жителей Еткульского района, которые попросили оказать помощь животному. В поисках

11.01.2017 в 9:17.
Происшествия
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В Челябинске сотрудники Росгвардии спасли от гибели отравившегося автомобилиста

Поздно вечером 9 января работники Росгвардии во время патрулирования Калининского района обнаружили подозрительный автомобиль. Заглянув внутрь, росгвардейцы увидели, что внутри находился человек. Он не двигался, при этом двери машины были

11.01.2017 в 9:01.
Происшествия
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Двое магнитогорцев ответят за жестокое убийство гражданки Вьетнама

В марте 2016 года гражданка Вьетнама пропала по неизвестным причинам. Позже стало известно что женщину задушили, а затем сожгли. Причиной жестокого убийства послужили 2 миллиона рублей. 20 марта двое молодых людей, жителей Магнитогорска, жестоко расправились

9.01.2017 в 16:20.
Общество
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В Челябинске задержан иностранец подозреваемый в вымогательстве

Сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Таджикистана нелегально пребывающего на территории Российской Федерации. Правоохранители пояснили, что мигрант подозревается в вымогательстве крупных сумм денег. По версии следствия, задержанный звонил по телефону Челябинским

9.01.2017 в 15:13.
Новости Челябинска
20.01.2017.

В Челябинске появился бесплатный туристический автобус

13.01.2017.

Самое высокое всесезонное колесо обозрения в России готово принять первых посетителей

13.01.2017.

Самолет Дубай-Екатеринбург приземлился в Челябинске из-за неполадок

Новости Магнитогорска
20.01.2017.

Вопросом об избиении детей в Магнитогорске занялся СК

12.01.2017.

На трассе возле Абзаково появился новый арт-объект

9.01.2017.

Двое магнитогорцев ответят за жестокое убийство гражданки Вьетнама

Новости Миасса
31.12.2016.

В Миассе под колеса ВАЗа попали отец с годовалой малышкой

29.12.2016.

В Миассе произошло крупное ДТП. Есть пострадавшие

25.12.2016.

В Миассе родственники 95-летней бабушки не смогли попасть к ней в квартиру и вызвали спасателей

25.12.2016.

На вокзале в Миассе состоялся песенный флешмоб

Новости Златоуста
17.11.2016.

Лобовое ДТП под Миассом: есть пострадавшие

11.11.2016.

На Южном Урале участились случаи появления лис в городах

9.11.2016.

Суд Златоуста отказал в выплате зарплаты учительнице, обвиняемой в жестоком обращении

Общество
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В Челябинске появится первый экологический грузовик на электромоторе

Экологи из организации «Сделаем» считают, что электромобиль – это не игрушка, а очень даже полезное средство передвижения, которое может стать общедоступным. Чтобы это доказать, было принято решение переоборудовать простую ГАЗель

31.12.2016 в 10:33.
Общество
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Ледовый городок на главной площади Челябинска пользуется популярностью

Уже три дня, с 27 декабря, на главной площади Челябинска – площади Революции – работает ледовый городок. Городские СМИ сообщают, что он пользуется большой популярностью у детей и взрослых. На

31.12.2016 в 10:11.
Происшествия
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В Троицке на главной площади взлетел на воздух киоск с пиротехникой

На Центральной площади Троицка 29 декабря взорвался павильон, в котором продавалась пиротехника. Инцидент произошел вечером. К счастью, никто из людей не пострадал, несмотря на то что киоск находится на остановке

31.12.2016 в 9:58.
Происшествия
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В Миассе под колеса ВАЗа попали отец с годовалой малышкой

В Миассе Челябинской области в ночь с 29 на 30 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 25-летний мужчина и его годовалая дочь. Инцидент случился в поселке Ленинск. Водитель автомобиля

31.12.2016 в 9:56.
Наука и технологии
11.01.2017 в 11:01.

Учёные сообщили, с какого возраста человек начинает стареть

10.01.2017 в 21:26.

Учёные объяснили, почему матери держат малышей с левой стороны

29.12.2016 в 13:02.

Январь получил статус самого смертоносного месяца

27.12.2016 в 13:17.

Начало 2017 принесет с собой пик эпидемии гонконгского гриппа

25.12.2016 в 6:35.

Учёные: Яичный белок может контролировать уровень сахара в крови

23.12.2016 в 22:21.

Психологи назвали самую нервную профессию в мире

19.12.2016 в 3:16.

Ученые определили источник таинственного звука из Марианской впадины

Авто
10.01.2017 в 19:39.

В Детройте состоялся публичный дебют концептуального кроссовера Infiniti QX50

29.12.2016 в 12:52.

Стали известны самые красивые автомобили 2016 года

18.12.2016 в 23:28.

Стали известны характеристики нового BMW 5 Series

11.11.2016 в 6:02.

Паркетник Ford EcoSport нового поколения будет презентован через несколько дней

6.09.2016 в 21:16.

Обновленный 686-мощный кабриолет Rolls-Royce Dawn by Spofec представлен официально

6.09.2016 в 7:22.

В Москве открылся новый сезон проекта «Автомобиль года 2016»

6.09.2016 в 6:48.

Стали известны рублевые цены на новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в версии Style

Происшествия
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В Миассе произошло крупное ДТП. Есть пострадавшие

29 декабря 2016 года в темное время суток в поселке Дачный произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей. Предположительной причиной является превышение скоростного режима и несоблюдение дистанции. В результате ДТП

29.12.2016 в 12:04.
Происшествия
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На северо-западе Челябинска произошло ДТП с участием школьника

Участниками ДТП стали водитель дорогостоящего внедорожника и 10-летний школьник, которого позже госпитализировали с переломом ноги. 28 декабря 2016 года в Курчатовском районе города Челябинска, около 17 часов 30 минут произошла

29.12.2016 в 11:47.
Политика
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В день Святого Николая 140 тысяч детей получили подарки от Ахметова

Ринат Ахметов поздравил с днем Святого Николая больше ста тысяч детей, лишенных внимания родителей. Впервые такой жест президент ФК «Шахтер» сделала в 2001 году. Совместно с Ринатом Ахметовым порадовать детей

27.12.2016 в 13:19.
Политика
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Министр обороны Пакистана напомнил Израилю об атомной бомбе

Хваджа Мухаммад Асиф является главой Министерства обороны Пакистана. Как известно, что на протяжении уже длительного времени министр ведет свой блог в Twitter. Несколько дней назад он оставил там запись о

27.12.2016 в 13:16.

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