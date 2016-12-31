Новости Челябинской области
В Челябинске появится первый экологический грузовик на электромоторе
Экологи из организации «Сделаем» считают, что электромобиль – это не игрушка, а очень даже полезное средство передвижения, которое может стать общедоступным. Чтобы это доказать, было принято решение переоборудовать простую ГАЗель
Ледовый городок на главной площади Челябинска пользуется популярностью
Уже три дня, с 27 декабря, на главной площади Челябинска – площади Революции – работает ледовый городок. Городские СМИ сообщают, что он пользуется большой популярностью у детей и взрослых. На
В Троицке на главной площади взлетел на воздух киоск с пиротехникой
На Центральной площади Троицка 29 декабря взорвался павильон, в котором продавалась пиротехника. Инцидент произошел вечером. К счастью, никто из людей не пострадал, несмотря на то что киоск находится на остановке
В Миассе под колеса ВАЗа попали отец с годовалой малышкой
В Миассе Челябинской области в ночь с 29 на 30 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 25-летний мужчина и его годовалая дочь. Инцидент случился в поселке Ленинск. Водитель автомобиля
В Миассе произошло крупное ДТП. Есть пострадавшие
29 декабря 2016 года в темное время суток в поселке Дачный произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей. Предположительной причиной является превышение скоростного режима и несоблюдение дистанции. В результате ДТП
На северо-западе Челябинска произошло ДТП с участием школьника
Участниками ДТП стали водитель дорогостоящего внедорожника и 10-летний школьник, которого позже госпитализировали с переломом ноги. 28 декабря 2016 года в Курчатовском районе города Челябинска, около 17 часов 30 минут произошла
В день Святого Николая 140 тысяч детей получили подарки от Ахметова
Ринат Ахметов поздравил с днем Святого Николая больше ста тысяч детей, лишенных внимания родителей. Впервые такой жест президент ФК «Шахтер» сделала в 2001 году. Совместно с Ринатом Ахметовым порадовать детей
Министр обороны Пакистана напомнил Израилю об атомной бомбе
Хваджа Мухаммад Асиф является главой Министерства обороны Пакистана. Как известно, что на протяжении уже длительного времени министр ведет свой блог в Twitter. Несколько дней назад он оставил там запись о
Глава региона оценил работу мэра города Евгения Тефтелева
Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой глава Южного Урала Борис Дубровский рассказал корреспондентам о том, что он с любопытством оценил работу недавно заступившего на пост мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Дубровский отметил
В Миассе родственники 95-летней бабушки не смогли попасть к ней в квартиру и вызвали спасателей
Миасские спасатели отправились в центральный район города на вызов, поступивший от родственников 95-летней хозяйки жилья. Близкие не смогли связаться с бабушкой и подняли тревогу. Как сообщил Дмитрий Головин, сотрудник службы
На вокзале в Миассе состоялся песенный флешмоб
Миасс не остался в стороне от «Песенной переклички с разными городами мира» и с радостью подхватил эстафету. В субботу, 24 декабря, на железнодорожном вокзале города состоялся оригинальный и веселый музыкальный
В Челябинске Дед Мороз получит в подарок креативные самоходные сани
Воспитанники Дома юношеского технического творчества Челябинска подготовили для Деда Мороза необычный подарок. Ребята построили для волшебника сани, но не простые, а самоходные. С помощью этих уникальных саней можно развозить огромное
В Челябинске состоялось торжественное открытие Чемпионата России по фигурному катанию
На ледовой арене «Трактор» в Челябинске 22 декабря состоялось торжественное открытие чемпионата России по фигурному катанию. Участниками красочной церемонии стали юные фигуристы из школы фигурного катания «Тодес», а также воздушные
Жители Магнитогорска готовятся отпраздновать День снега
Магнитогорск активно готовится отпраздновать грандиозное событие – День снега. Этот замечательный фестиваль проводится под эгидой международной федерации лыжного спорта и празднуется во всем мире. В Магнитогорске мероприятие будет проводиться с
В цехе ММК произошел пожар, пострадавших нет
ГУ МЧС сообщило о возгорании цеха Магнитогорского металлургического комбината, которое произошло утром 23 декабря. О происшедшем стало известно благодаря поступлению информации на диспетчерский пункт Магнитогорского металлургического комбината в 11:40 утра. Специалисты
В поселке на ЧМЗ из-за аварии пропало электричество
Поселок Першино, находящийся в Металлургическом районе, остался без электроэнергии на двадцать часов из-за случившейся аварии на высоковольтной линии электропередачи. Устранить неполадки планировалось к обеду 23 декабря. Рассказали о случившемся местные
Парни, вооруженные железной арматурой, пытались проникнуть в квартиру молодой пары с несовершеннолетним ребенком
Сотрудники Росгвардии сообщили о том, что двое молодых людей, вооруженные железной арматурой, пытались проникнуть в квартиру молодой супружеской пары. Происшествие случилось в Челябинске. Преступники задержаны, возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел
Крупный пожар на горнолыжном комплексе
На горнолыжном комплексе «Аджигардак» произошел крупный пожар. Фото произошедшего опубликовала администрация горнолыжного комплекса на публичной странице «В контакте». Пожар на горнолыжном комплексе произошел ночью с 19 на 20 декабря. Случился
В новогоднюю ночь каждый четвертый челябинец будет работать
Сайт «зарплата.ру» провел опрос, среди жителей города Челябинска. У каждого участника опроса спрашивали работает ли он в новогоднюю ночь, а также что планирует делать на новогодних каникулах. По результатам проведенного
В трагическом ДТП в Челябинской области погибли двое людей
Согласно информации, предоставленной пресс-службой Главного управления МВД Челябинской области, 19 декабря в Красноармейском районе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое людей. Смертельная авария случилась около четырех часов утра
В Челябинске появится первый экологический грузовик на электромоторе
Ледовый городок на главной площади Челябинска пользуется популярностью
На северо-западе Челябинска произошло ДТП с участием школьника
Жители Магнитогорска готовятся отпраздновать День снега
В цехе ММК произошел пожар, пострадавших нет
В Магнитогорске пропала 15-летняя школьница
В Миассе под колеса ВАЗа попали отец с годовалой малышкой
В Миассе произошло крупное ДТП. Есть пострадавшие
В Миассе родственники 95-летней бабушки не смогли попасть к ней в квартиру и вызвали спасателей
На вокзале в Миассе состоялся песенный флешмоб
В Челябинске вынесен судебный приговор членам преступной группы, терроризировавшей маршрутных перевозчиков
Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщила, что в понедельник, 19 декабря, Тракторозаводским судом Челябинска был вынесен приговор по уголовному делу, открытому в отношении преступной группы, члены которой несколько лет терроризировали водителей
СМИ: в Якутии разбился военный самолёт
Сегодня в Якутии разбился самолёт Министерства обороны Российской Федерации. Самолёт Ил-18 летевший из из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге потерпел крушение неподалёку от посёлка Тикси (Республика Саха). В настоящее время сотрудники
Музей истории народного образования в Миассе отметил свое 13-летие
В 2003 году 18 декабря по инициативе совета заслуженных учителей Миасса в здании школы № 20 состоялось открытие Музея истории народного образования. И сегодня, в воскресенье, Музей отмечал свое 13-летие
В Миасском филиале ЧелГУ состоялся необычный день открытых дверей
В воскресенье, 18 декабря, на кафедре филологии Миасского филиала Челябинского Государственного университета состоялся день открытых дверей. И этот день прошел весьма необычно. Учебные аудитории превратились в редакцию медиахолдинга, где трудились специалисты
Январь получил статус самого смертоносного месяца
Начало 2017 принесет с собой пик эпидемии гонконгского гриппа
Учёные: Яичный белок может контролировать уровень сахара в крови
Психологи назвали самую нервную профессию в мире
Ученые определили источник таинственного звука из Марианской впадины
Учёные: Фрукты в ежедневном рационе продлевают жизнь человека
Археологи обнаружили в Греции древние развалины прежде неизвестного города
Стали известны самые красивые автомобили 2016 года
Стали известны характеристики нового BMW 5 Series
Паркетник Ford EcoSport нового поколения будет презентован через несколько дней
Обновленный 686-мощный кабриолет Rolls-Royce Dawn by Spofec представлен официально
В Москве открылся новый сезон проекта «Автомобиль года 2016»
Стали известны рублевые цены на новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в версии Style
Линейку Opel к 2020 году пополнят три новых кроссовера
В Магнитогорске пропала 15-летняя школьница
В Магнитогорске пропала 15-летняя школьница Анна Мазиленко. По некоторым данным, девочка ушла из дома 16 декабря и до сих пор не вернулась обратно. Близкие Анны обеспокоены ее пропажей и желают
В Челябинске завершено строительство нового колеса обозрения
В Челябинске завершен монтаж нового колеса обозрения, которое станет самым большим в городе. Колесо расположилось возле Дворца спорта «Юность» и развлекательного комплекса «Мегаполис». Последний стал инвестором проекта и выделил на
Челябинцы смогут увидеть, как брали Измаил
В воскресенье, 18 декабря, жители и гости Челябинска, да и все южноуральцы получат возможность побывать в XVIII веке и увидеть, как брали Измаил. Это историческое событие будет воспроизведено в костюмированной
В дорожной аварии в Челябинске пострадал ребенок
В отделе пропаганды Госавтоинспекции Челябинска 17 декабря сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в пятницу, 16 декабря, на перекрестке улиц Салютной и Комарова. В настоящее время работники органов правопорядка проводят