Новости Челябинской области

В отделе пропаганды Госавтоинспекции Челябинска 17 декабря сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в пятницу, 16 декабря, на перекрестке улиц Салютной и Комарова. В настоящее время работники органов правопорядка проводят