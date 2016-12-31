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Новости Челябинской области

Последние новости Челябинской области за сегодня и за неделю. Сообщения о значимых мероприятиях и громких инцидентах, случившихся территории Южного Урала. Актуальные новости дня.

ДТППожарыКриминал ЧелябинскМагнитогорск МиассЗлатоуст
Общество
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В Челябинске появится первый экологический грузовик на электромоторе

Экологи из организации «Сделаем» считают, что электромобиль – это не игрушка, а очень даже полезное средство передвижения, которое может стать общедоступным. Чтобы это доказать, было принято решение переоборудовать простую ГАЗель

31.12.2016 в 10:33.
Общество
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Ледовый городок на главной площади Челябинска пользуется популярностью

Уже три дня, с 27 декабря, на главной площади Челябинска – площади Революции – работает ледовый городок. Городские СМИ сообщают, что он пользуется большой популярностью у детей и взрослых. На

31.12.2016 в 10:11.
Происшествия
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В Троицке на главной площади взлетел на воздух киоск с пиротехникой

На Центральной площади Троицка 29 декабря взорвался павильон, в котором продавалась пиротехника. Инцидент произошел вечером. К счастью, никто из людей не пострадал, несмотря на то что киоск находится на остановке

31.12.2016 в 9:58.
Происшествия
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В Миассе под колеса ВАЗа попали отец с годовалой малышкой

В Миассе Челябинской области в ночь с 29 на 30 декабря произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал 25-летний мужчина и его годовалая дочь. Инцидент случился в поселке Ленинск. Водитель автомобиля

31.12.2016 в 9:56.
Происшествия
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В Миассе произошло крупное ДТП. Есть пострадавшие

29 декабря 2016 года в темное время суток в поселке Дачный произошло крупное ДТП с участием четырех автомобилей. Предположительной причиной является превышение скоростного режима и несоблюдение дистанции. В результате ДТП

29.12.2016 в 12:04.
Происшествия
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На северо-западе Челябинска произошло ДТП с участием школьника

Участниками ДТП стали водитель дорогостоящего внедорожника и 10-летний школьник, которого позже госпитализировали с переломом ноги. 28 декабря 2016 года в Курчатовском районе города Челябинска, около 17 часов 30 минут произошла

29.12.2016 в 11:47.
Политика
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В день Святого Николая 140 тысяч детей получили подарки от Ахметова

Ринат Ахметов поздравил с днем Святого Николая больше ста тысяч детей, лишенных внимания родителей. Впервые такой жест президент ФК «Шахтер» сделала в 2001 году. Совместно с Ринатом Ахметовым порадовать детей

27.12.2016 в 13:19.
Политика
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Министр обороны Пакистана напомнил Израилю об атомной бомбе

Хваджа Мухаммад Асиф является главой Министерства обороны Пакистана. Как известно, что на протяжении уже длительного времени министр ведет свой блог в Twitter. Несколько дней назад он оставил там запись о

27.12.2016 в 13:16.
Общество
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Глава региона оценил работу мэра города Евгения Тефтелева

Сегодня состоялась пресс-конференция, на которой глава Южного Урала Борис Дубровский рассказал корреспондентам о том, что он с любопытством оценил работу недавно заступившего на пост мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Дубровский отметил

25.12.2016 в 13:35.
Общество
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В Миассе родственники 95-летней бабушки не смогли попасть к ней в квартиру и вызвали спасателей

Миасские спасатели отправились в центральный район города на вызов, поступивший от родственников 95-летней хозяйки жилья. Близкие не смогли связаться с бабушкой и подняли тревогу. Как сообщил Дмитрий Головин, сотрудник службы

25.12.2016 в 13:04.
Общество
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На вокзале в Миассе состоялся песенный флешмоб

Миасс не остался в стороне от «Песенной переклички с разными городами мира» и с радостью подхватил эстафету. В субботу, 24 декабря,  на железнодорожном вокзале города состоялся оригинальный и веселый музыкальный

25.12.2016 в 6:02.
Общество
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В Челябинске Дед Мороз получит в подарок креативные самоходные сани

Воспитанники Дома юношеского технического творчества Челябинска подготовили для Деда Мороза необычный подарок. Ребята построили для волшебника сани, но не простые, а самоходные. С помощью этих уникальных саней можно развозить огромное

25.12.2016 в 5:49.
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Общество
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В Челябинске состоялось торжественное открытие Чемпионата России по фигурному катанию

На ледовой арене «Трактор» в Челябинске 22 декабря состоялось торжественное открытие чемпионата России по фигурному катанию. Участниками красочной церемонии стали юные фигуристы из школы фигурного катания «Тодес», а также воздушные

24.12.2016 в 0:17.
Общество
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Жители Магнитогорска готовятся отпраздновать День снега

Магнитогорск активно готовится отпраздновать грандиозное событие – День снега. Этот замечательный фестиваль проводится под эгидой международной федерации лыжного спорта и празднуется во всем мире. В Магнитогорске мероприятие будет проводиться с

23.12.2016 в 23:54.
Происшествия
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В цехе ММК произошел пожар, пострадавших нет

ГУ МЧС сообщило о возгорании цеха Магнитогорского металлургического комбината, которое произошло утром 23 декабря. О происшедшем стало известно благодаря поступлению информации на диспетчерский пункт Магнитогорского металлургического комбината в 11:40 утра. Специалисты

23.12.2016 в 16:49.
Происшествия
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В поселке на ЧМЗ из-за аварии пропало электричество

Поселок Першино, находящийся в Металлургическом районе, остался без электроэнергии на двадцать часов из-за случившейся аварии на высоковольтной линии электропередачи. Устранить неполадки планировалось к обеду 23 декабря. Рассказали о случившемся местные

23.12.2016 в 16:21.
Происшествия
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Парни, вооруженные железной арматурой, пытались проникнуть в квартиру молодой пары с несовершеннолетним ребенком

Сотрудники Росгвардии сообщили о том, что двое молодых людей, вооруженные железной арматурой, пытались проникнуть в квартиру молодой супружеской пары. Происшествие случилось в Челябинске. Преступники задержаны, возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел

21.12.2016 в 13:54.
Происшествия
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Крупный пожар на горнолыжном комплексе

На горнолыжном комплексе «Аджигардак» произошел крупный пожар. Фото произошедшего опубликовала администрация горнолыжного комплекса на публичной странице «В контакте». Пожар на горнолыжном комплексе произошел ночью с 19 на 20 декабря. Случился

21.12.2016 в 13:27.
Общество
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В новогоднюю ночь каждый четвертый челябинец будет работать

Сайт «зарплата.ру» провел опрос, среди жителей города Челябинска. У каждого участника опроса спрашивали работает ли он в новогоднюю ночь, а также что планирует делать на новогодних каникулах. По результатам проведенного

21.12.2016 в 13:00.
Происшествия
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В трагическом ДТП в Челябинской области‍ погибли двое людей

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Главного управления МВД Челябинской области, 19 декабря в Красноармейском районе произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли двое людей. Смертельная авария случилась около четырех часов утра

19.12.2016 в 23:39.
Новости Челябинска
31.12.2016.

В Челябинске появится первый экологический грузовик на электромоторе

31.12.2016.

Ледовый городок на главной площади Челябинска пользуется популярностью

29.12.2016.

На северо-западе Челябинска произошло ДТП с участием школьника

Новости Магнитогорска
23.12.2016.

Жители Магнитогорска готовятся отпраздновать День снега

23.12.2016.

В цехе ММК произошел пожар, пострадавших нет

18.12.2016.

В Магнитогорске пропала 15-летняя школьница

Новости Миасса
31.12.2016.

В Миассе под колеса ВАЗа попали отец с годовалой малышкой

29.12.2016.

В Миассе произошло крупное ДТП. Есть пострадавшие

25.12.2016.

В Миассе родственники 95-летней бабушки не смогли попасть к ней в квартиру и вызвали спасателей

25.12.2016.

На вокзале в Миассе состоялся песенный флешмоб

Новости Златоуста
17.11.2016.

Лобовое ДТП под Миассом: есть пострадавшие

11.11.2016.

На Южном Урале участились случаи появления лис в городах

9.11.2016.

Суд Златоуста отказал в выплате зарплаты учительнице, обвиняемой в жестоком обращении

Происшествия
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В Челябинске вынесен судебный приговор членам преступной группы, терроризировавшей маршрутных перевозчиков

Пресс-служба прокуратуры Челябинской области сообщила, что в понедельник, 19 декабря, Тракторозаводским судом Челябинска был вынесен приговор по уголовному делу, открытому в отношении преступной группы, члены которой несколько лет терроризировали водителей

19.12.2016 в 23:22.
Происшествия
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СМИ: в Якутии разбился военный самолёт

Сегодня в Якутии разбился самолёт Министерства обороны Российской Федерации. Самолёт Ил-18 летевший из из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге потерпел крушение неподалёку от посёлка Тикси (Республика Саха). В настоящее время сотрудники

19.12.2016 в 10:02.
Общество
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Музей истории народного образования в Миассе отметил свое 13-летие

В 2003 году 18 декабря по инициативе совета заслуженных учителей Миасса в здании школы № 20 состоялось открытие Музея истории народного образования. И сегодня, в воскресенье, Музей отмечал свое 13-летие

19.12.2016 в 2:44.
Общество
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В Миасском филиале ЧелГУ состоялся необычный день открытых дверей

В воскресенье, 18 декабря, на кафедре филологии Миасского филиала Челябинского Государственного университета состоялся день открытых дверей. И этот день прошел весьма необычно. Учебные аудитории превратились в редакцию медиахолдинга, где трудились специалисты

19.12.2016 в 1:55.
Наука и технологии
29.12.2016 в 13:02.

Январь получил статус самого смертоносного месяца

27.12.2016 в 13:17.

Начало 2017 принесет с собой пик эпидемии гонконгского гриппа

25.12.2016 в 6:35.

Учёные: Яичный белок может контролировать уровень сахара в крови

23.12.2016 в 22:21.

Психологи назвали самую нервную профессию в мире

19.12.2016 в 3:16.

Ученые определили источник таинственного звука из Марианской впадины

17.12.2016 в 21:13.

Учёные: Фрукты в ежедневном рационе продлевают жизнь человека

13.12.2016 в 23:13.

Археологи обнаружили в Греции древние развалины прежде неизвестного города

Авто
29.12.2016 в 12:52.

Стали известны самые красивые автомобили 2016 года

18.12.2016 в 23:28.

Стали известны характеристики нового BMW 5 Series

11.11.2016 в 6:02.

Паркетник Ford EcoSport нового поколения будет презентован через несколько дней

6.09.2016 в 21:16.

Обновленный 686-мощный кабриолет Rolls-Royce Dawn by Spofec представлен официально

6.09.2016 в 7:22.

В Москве открылся новый сезон проекта «Автомобиль года 2016»

6.09.2016 в 6:48.

Стали известны рублевые цены на новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в версии Style

6.09.2016 в 4:01.

Линейку Opel к 2020 году пополнят три новых кроссовера

Происшествия
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В Магнитогорске пропала 15-летняя школьница

В Магнитогорске пропала 15-летняя школьница Анна Мазиленко. По некоторым данным, девочка ушла из дома 16 декабря и до сих пор не вернулась обратно. Близкие Анны обеспокоены ее пропажей и желают

18.12.2016 в 23:46.
Общество
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В Челябинске завершено строительство нового колеса обозрения

В Челябинске завершен монтаж нового колеса обозрения, которое станет самым большим в городе. Колесо расположилось возле Дворца спорта «Юность» и развлекательного комплекса «Мегаполис». Последний стал инвестором проекта и выделил на

18.12.2016 в 2:08.
Общество
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Челябинцы смогут увидеть, как брали Измаил

В воскресенье, 18 декабря, жители и гости Челябинска, да и все южноуральцы получат возможность побывать в XVIII веке и увидеть, как брали Измаил. Это историческое событие будет воспроизведено в костюмированной

18.12.2016 в 1:48.
Происшествия
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В дорожной аварии в Челябинске пострадал ребенок

В отделе пропаганды Госавтоинспекции Челябинска 17 декабря сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в пятницу, 16 декабря, на перекрестке улиц Салютной и Комарова. В настоящее время работники органов правопорядка проводят

18.12.2016 в 1:15.

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